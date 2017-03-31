73-летний армянин приехал в Баку на могилу матери

В Баку приехал 73-летний армянин Юрий Саркисов, чтобы посетить могилу матери, на которую он не мог попасть последние 33 года, пишет «Московский комсомолец».

Юрий Саркисов родился в Баку, его отец - армянин, мама - русская. Отец ушел из семьи, когда Юре не было и года, оставив от себя лишь фамилию. В Баку Юрий окончил школу, ушел в армию, в столице Азербайджана похоронена его мать. А потом в личную историю Юрия Ивановича вмешалась драматическая история распада СССР.

После смерти своей матери в 1960-х годах Юрий Саркисов еще три года прожил в Баку. Затем уехал в Москву.

«Во время отпуска я всегда приезжал в Баку, чтобы поклониться могиле мамы. В последний - а теперь уже, к счастью, в предпоследний - раз это было в 1984 году», - рассказал он.

После событий середины 1980-х годов, когда Саркисов в следующий раз собрался на могилу к матери, его не пустили.

В интервью «Московскому комсомольцу» он поведал, что писал письма в разные инстанции, объясняя, что хочет лишь побывать на могиле мамы и в церкви, где был крещен, но ответа не было. Два месяца назад Юрий Саркисов обратился с письмом в Посольство Азербайджана в Москве на имя посла Полада Бюльбюльоглу, изложив свою ситуацию.

Юрий Иванович признался, что не ожидал столь быстрой реакции. «Очень скоро со мной связался представитель азербайджанского посольства в Москве и уточнил, на какое время я планирую свою поездку», - сообщил он.

«Авиабилеты мне забронировали прямо в кассе посольства, из Москвы в Баку и обратно меня сопровождал сотрудник посольства, поселили в прекрасный ведомственный пансионат», - продолжил он.

«С 23 по 26 марта я чувствовал себя долгожданным гостем - могилу матери со мной вместе искали бакинская полиция и директор кладбища. Искали ее пять часов, но, к моему удивлению, могила мамы оказалась ухожена и на ней лежали цветы», - подчеркнул он.

«За едой возле меня стояли сразу три официанта. Мне аж неудобно стало, я к такому не привык!» - отметил Юрий Иванович.

По словам Юрия Саркисова, Баку через 33 года разлуки не узнать. Город суперсовременный, красивый, обратил внимание он.

«Но в людях я увидел тот самый Баку из моей юности, где у всех друг к другу доброжелательное отношение, где никто не делает различия по национальности или фамилии», - подчеркнул Юрий Иванович. «Я из детства помню, как в летние бакинские ночи все жильцы домов вытаскивали матрасы на воздух. И никто не выяснял, кто спит рядом - азербайджанец, армянин, еврей», - добавил он.

Саркисов рассказал, что Баку всегда был многонациональным, дружным и гостеприимным - и через 33 года разлуки он увидел родной город именно таким. «И хочу поблагодарить за эту возможность лично посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюльоглу и его сотрудников. А также МВД Азербайджана за помощь на месте», - заявил он.