 

США готовят встречу Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна

Автор: Отдел информации 

США пытаются организовать встречу президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева, пишет газета «Айкакан Жаманак» со ссылкой на собственные источники.

Напомним, после прошлогодней апрельской войны встреча Алиев-Саргсян состоялась в мае 2016 года в Вене, а в июне – в Санкт-Петербурге.

«Теперь готовится новая встреча. При этом Серж Саргсян 14 марта совершил двухдневный официальный визит в Москву и обсудил с Владимиром Путиным карабахскую проблему», - говорится в публикации. 

При этом издание пишет, что сразу по возвращении из Москвы Серж Саргсян отправился в оккупационную зону Карабаха, где, как передают провластные источники, он представил местным властям развитие по процессу урегулирования карабахского конфликта.

Согласно источникам газеты, в Москве Сержу Саргсяну сообщили, что Минская группа ОБСЕ ужесточит требования по урегулированию в отношении обеих стран.

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