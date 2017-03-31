Прокурор Мамедов обвинил 17 депутатов в госизмене

Прокуратура Автономной Республики Крым (АРК), которая находится в Киеве и входит в структуру Генпрокуратуры Украины, направила в суд обвинительные акты в отношении 17 бывших депутатов Верховного совета АРК по делу о государственной измене. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает haqqin.az.

«Они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное образование «Республика Крым», — говорится в сообщении прокуртуры.

Также отмечается, что обвиняемым грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

По словам прокурора АРК Гюндуза Мамедова, всего в суд направлены более 30 подобных обвинительных актов.

«Наша цель — привлечь к ответственности всех депутатов, действия которых способствовали нарушению территориальной целостности Украины», — отметил Мамедов, добавив, что все дела рассматриваются в заочном режиме.