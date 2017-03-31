И граждане Азербайджана с грузинским паспортом получили безвизовый режим с Европой

Тысячи граждан Азербайджана получили право на безвизовые поездки из нашей страны напрямую в Европейский Союз. Это следует из разъяснения грузинской стороны, согласно которому подданные одновременно двух стран (Грузии и любой другой), имеющие действующий биометрический паспорт гражданина Грузии, могут беспрепятственно выехать в страны Шенгенской зоны.

Как сообщил haqqin.az азербайджанский миграционный эксперт Азер Аллахверанов, граждане Грузии преимущественно азербайджанской национальности с 90-х годов прошлого века в массовом порядке получали азербайджанское гражданство, в то же время оставаясь подданными Грузинской Республики.

«Точных данных о количестве граждан Азербайджана, имеющих второе гражданство — грузинское, найти невозможно. Одно можно сказать: речь идет о многих тысячах человек», — отметил эксперт.

В качестве примера Аллахверанов привел ситуацию с гражданством Азербайджана и России: «Только в 2007 году 5 тысяч азербайджанцев стали подданными Российской Федерации, оставаясь одновременно гражданами Азербайджанской Республики. Правда, стоит отметить, что это был пиковый год в этом плане».

Возвращаясь к грузинскому разъяснению: люди, имеющие два гражданства, одно из которых — грузинское, вне зависимости от места проживания (Азербайджан, Россия, Армения, Турция или любая другая страна), «воспользовавшись грузинским паспортом, могут беспрепятственно отправиться в Евросоюз».

При этом для таких людей сохраняются те же правила выезда, которые действуют для граждан, выезжающих из Грузии. При прохождении пограничного контроля необходимо предоставить биометрический паспорт Грузии, билет туда и обратно, информацию о планируемом месте жительства, туристическую страховку, подтверждение платежеспособности.

Граждане Грузии могут находиться на территории государств Шенгенской зоны в общей сложности не более 90 дней в течение полугода. Нарушение этого правила может привести к попаданию в черный список Шенгенской информационной системы (SIS), депортации, запрету на въезд в ЕС и штрафу до 3000 евро уже в Грузии.

Безвизовый режим не дает права на трудоустройство в странах ЕС — для этого нужно отдельно получить разрешение на работу.

Что касается учебы, то если речь идет о краткосрочных курсах до 90 дней, то можно обойтись без оформления визы и специальных разрешений.

Владельцы грузинских паспортов старого образца (не биометрические), в которых стоит действующая шенгенская виза, также смогут без проблем ездить в страны ЕС до окончания действия срока визы.

По мнению Азера Аллахверанова, в том, что обладателям двух паспортов — Азербайджана и Грузии — открыт доступ к безвизовым поездкам в Шенгенскую зону, причем напрямую из Азербайджана, ничего противозаконного нет. «Для Грузии и стран ЕС эти люди являются грузинскими гражданами».

Отметим, несмотря на то, что Азербайджан никогда не признавал двойного гражданства, иметь два паспорта ранее официально не запрещалось. Однако уже в 2014 году получение второго гражданства без отказа от первого стало наказуемым. Те же, кто успел получить гражданство другой страны до этого срока, наказания не несут.