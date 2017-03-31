Ильхам Алиев ответил Саргсяну: Не играй нашим терпением

«Во время апрельских боев мы использовали лишь незначительную часть наших возможностей. Это еще раз демонстрирует, что апрельские бои были провокацией». Как сообщает АзерТАдж, об этом на встрече с группой военнослужащих заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сегодня некоторые люди выдвигают различные версии о том, что Азербайджан планировал провести операцию, которая затем была остановлена и т.п. Во-первых, мы сделали все, что хотели сделать. Мы достигли тех целей, которые стояли перед нами в контрнаступательной операции», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что сегодня военные и международные специалисты заявляют, что отвоеванные нами стратегические позиции полностью изменили ситуацию.

«Если бы в ходе апрельских боев мы хотели провести широкомасштабную операцию, то использовали бы свой военный потенциал. Это не секрет. Здесь все находится под международным мониторингом. Они знают силу наших дальнобойных ракет и боевых беспилотников. Можно сказать, мы даже не использовали их. В противном случае, камня на камне не осталось бы. Пусть в очередной раз опозорившее себя политическое руководство Армении знает это, думает, что говорит, и не играет нашим терпением», - сказал глава государства.

Напомним, ранее президент Армении Серж Саргсян, выступая перед военными на оккупированных территориях Азербайджана, заявил, что «не моргнув глазом отдаст приказ использовать ракетные комплексы «Искандер».