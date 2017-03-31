Президент ЮАР уволил сразу девять министров

Президент ЮАР Джейкоб Зума в ночь на пятницу отправил в отставку министра финансов Правина Гордана и еще восемь членов кабинета министров. Тем самым подошла к завершению интрига, обострение которой держало рынки страны в напряжении всю последнюю неделю, пишет Financial Times.

Новым министром финансов стал министр внутренних дел Малуси Гигаба, у которого нет опыта работы в финансовой или деловой сфере, а его заместителем - депутат Сфисо Бутелези.

"Для рейтинговых агентств стабильность институтов является одним из ключевых показателей наравне с экономическим ростом, и эта стабильность сейчас подорвана", - заявил Bloomberg TV глава Goldman Sachs в ЮАР Колин Коулман.

Однако, по мнению эксперта, надо дать шанс Гигабе, так как перестановки в правительстве отражают желание Зумы реализовать свою программу.

При этом действия президента грозят расколом правящей партии - Африканского национального конгресса - и ставят под угрозу суверенный кредитный рейтинг страны.