 

Неизвестные пытались поджечь детский сад в Махачкале

 

Неизвестные в масках попытались поджечь детский сад в Махачкале. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел рано утром в пятницу, 31 марта. По данным газеты, трое мужчин ворвались в здание, ударили ножом охранника, а после собрали в кучу полотенца, простыни и подожгли. Огонь не разгорелся, и тогда преступники скрылись с места происшествия.

Охраннику оказана медицинская помощь. Кроме него никто не пострадал: в момент происшествия детей и воспитателей в дошкольном учреждении не было.

Причины, побудившие неизвестных ворваться в детский сад, выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

90 просмотров


Старости
Сергей Лавров: «Детали переговоров по Карабаху носят конфиденциальный характер»
Сергей Лавров: «Детали переговоров по Карабаху носят конфиденциальный характер»
Наша погода
Сегодня 9° / 4°
1 Апр 11° / 6°
2 Апр 8° / 4°
3 Апр 11° / 5°

Наши деньги
1 USD   =   1.7244 AZN
1 EUR   =   1.8407 AZN
1 RUB   =   0.0307 AZN

Новостная лента

Туск ожидает сложных переговоров по Brexit
Новая функция на haqqin.az Присоединяйтесь
Неизвестные пытались поджечь детский сад в Махачкале
Президент ЮАР уволил сразу девять министров
Ильхам Алиев ответил Саргсяну: Не играй нашим терпением
Глава Пентагона о сотрудничестве с Россией
И граждане Азербайджана с грузинским паспортом получили безвизовый режим с Европой
Кортеж министра обороны Турции попал в ДТП
Прокурор Мамедов обвинил 17 депутатов в госизмене
США готовят встречу Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна
73-летний армянин приехал в Баку на могилу матери
Что для Баку Дагестан? + комментарий постпредства Дагестана в Баку
Курды получили американское оружие
В Махачкале горит крупнейший рынок
Бывшего вице-спикера Грузии посадили за мошенничество
НАТО увеличит расходы на оборону
Польша намерена закупить комплексы Patriot
В Баку возможны дожди
Турция вступилась за арестованного в США банкира
Глава ОБСЕ об апрельских боях
В Болгарии разгорелся скандал из-за памятника Александру II
Лавров: «Мы приветствуем возможное участие Азербайджана в евразийской интеграции»
Сергей Лавров: «Детали переговоров по Карабаху носят конфиденциальный характер»
В Украине подорвали автомобиль с полковником СБУ фото
Белоруссия отрицает наличие долга за российский газ