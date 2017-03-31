Сегодня, 31 марта, в вечерние часы на сайте haqqin.az будет включена новая функция. Данное нововведение называется «Функция пуш-уведомлений».

Зайдя на сайт, перед вами всплывет окно с объявлением «Подпишитесь на уведомления». Подписавшись, то есть кликнув на ссылку, вне зависимости от того, находитесь вы на нашем сайте или нет, на ваш компьютер или смартфон в течение суток будут поступать уведомления о самых важных новостях в Азербайджане и в мире. Более того, функцию об уведомлении вы сможете обнаружить среди разделов рубрик, в верхней части сайта.

Программа поддерживается браузерами: Chrome и Firefox на компьютерах, а также Chrome на смартфонах под управлением Android.