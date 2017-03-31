 

Туск ожидает сложных переговоров по Brexit

 

Переговоры между Евросоюзом и Великобританией по выходу страны из состава сообщества будут сложными и иногда даже конфронтационными. Такое мнение высказал председатель Евросовета Дональд Туск, сообщает The Associated Press.

Президент Евросовета, представляя проект общей стратегии ЕС на переговорах, заявил, что единая Европа будет готова обсуждать будущую конфигурацию отношений с Лондоном только после завершения переговоров об условиях Brexit. Параллельно эти две темы обсуждаться не будут.

Ранее Великобритания высказывалась, что считает возможным одновременное обсуждение обеих тем.

Проект основных положений о позиции ЕС на переговорах Туск, как сообщалось, сегодня разошлет правительствам 27 стран ЕС.

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Туск ожидает сложных переговоров по Brexit
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