NIKOIL | Bank ищет дизайнера!

Обязанности

Оформление презентаций

Разработка элементов фирменного стиля и брендбука

Проектирование интерфейса корпоративного сайта

Создание web и flash баннеров

Верстка, дизайн и адаптация макетов печатной продукции

Создание рекламной продукции, коррекция готовых макетов

Разработка рекламных макетов, в том числе и макетов наружной рекламы

Подготовка и сдача макетов в печать

Обработка фотографий

Создание постеров для социальных сетей

Креативный и современный подход к задачам

Умение рисовать будет плюсом

Требования

Наличие качественного и разностороннего портфолио обязательно.

Четкое понимание принципов создания удобных и функциональных интерфейсов, типографики, композиции.

Внимание к мельчайшим деталям и предельно ответственный подход к работе – каждый элемент будущего интерфейса необходимо разрабатывать максимально тщательно.

Владение современными графическими инструментами (Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw, Adobe InDesign, Adobe Premiere и т.д.).

Знание и понимание актуальных трендов в веб-дизайне.

Условия

Строгий график работы с 09:00 до 18:00.

З/П от 700 AZN.

Дополнительные инструкции

Опыт работы: 1 год (работа в финансовых учреждениях будет расцениваться как дополнительное преимущество).

Наличие портфолио обязательно.

Просьба высылать резюме на электронную почту [email protected]

Срок подачи заявок до 15 апреля 2017 года!!!