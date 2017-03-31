NIKOIL | Bank ищет дизайнера!
Обязанности
Оформление презентаций
Разработка элементов фирменного стиля и брендбука
Проектирование интерфейса корпоративного сайта
Создание web и flash баннеров
Верстка, дизайн и адаптация макетов печатной продукции
Создание рекламной продукции, коррекция готовых макетов
Разработка рекламных макетов, в том числе и макетов наружной рекламы
Подготовка и сдача макетов в печать
Обработка фотографий
Создание постеров для социальных сетей
Креативный и современный подход к задачам
Умение рисовать будет плюсом
Требования
Наличие качественного и разностороннего портфолио обязательно.
Четкое понимание принципов создания удобных и функциональных интерфейсов, типографики, композиции.
Внимание к мельчайшим деталям и предельно ответственный подход к работе – каждый элемент будущего интерфейса необходимо разрабатывать максимально тщательно.
Владение современными графическими инструментами (Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw, Adobe InDesign, Adobe Premiere и т.д.).
Знание и понимание актуальных трендов в веб-дизайне.
Условия
Строгий график работы с 09:00 до 18:00.
З/П от 700 AZN.
Дополнительные инструкции
Опыт работы: 1 год (работа в финансовых учреждениях будет расцениваться как дополнительное преимущество).
Наличие портфолио обязательно.
Просьба высылать резюме на электронную почту [email protected]
Срок подачи заявок до 15 апреля 2017 года!!!