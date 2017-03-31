Во время шопинг-фестиваля, который пройдет в Баку с 10 апреля по 10 мая, налог на добавленную стоимость (НДС) будет возвращаться не только иностранцам, но и гражданам страны. Об этом в интервью газете Vergilər сказал советник министра налогов, генеральный директор департамента по обслуживанию налогоплательщиков и прозрачному налоговому партнерству Министерства налогов Азербайджана Алекпер Мамедов.

Порядок возврата НДС утвержден указом главы государства от 20 февраля 2017 года. Оператором назначено Министерство налогов, которое организовывает все необходимые работы.

За время шопинг-фестиваля будет организована регистрация налогоплательщиков по правилам, определенным министерствами налогов и культуры и туризма.

Алекпер Мамедов отметил, что каждый покупатель сможет получить информацию по возврату налога от продавцов. Если покупатель является иностранцем или лицом без гражданства, продавец должен предоставить ему информацию о способах возврата НДС.

Иностранцы и лица без гражданства могут воспользоваться системой Tax free или правом возврата НДС. В случае выбора второго способа гражданин должен составить счет-фактуру на портале e-taxes.gov.az и передать информацию об этом в режиме реального времени в единую базу данных.

«После этого ему следует подойти к специальным киоскам и представить сотрудникам счет-фактуру. Они в свою очередь проверяют информацию в единой базе данных, оценивают риск, по результатам которого определяется, нужен или не нужен осмотр товара. Затем подтверждается сумма возвращаемого НДС, запечатанный документ предоставляется покупателю, и информация об этом передается в режиме реального времени в уполномоченный банк. Банк же в свою очередь в зависимости от пожелания покупателя предоставляет возвращаемые средства в тот же день наличными или же не позднее десяти дней перечисляет на счет покупателя».

Алекпер Мамедов отметил, что, как и в системе Tax free, здесь тоже есть свои ограничения и на ряд товаров НДС не возвращается.

«Сюда входят подакцизные товары, продукты питания, медикаменты и медицинские принадлежности, товары, освобожденные от НДС, необработанные драгоценные камни, драгоценные металлы в форме слитков, транспортные средства и запчасти к ним. Возврат НДС предусматривается в том случае если стоимость товара вместе с НДС превышает 100 манатов», - сказал он.

Говоря об основном отличии между возвратом НДС и системой Tax free советник отметил, что заключается в различиях между покупателями. «То есть НДС будет возвращен не только иностранцам, но и гражданам страны. Помимо этого, в системе Tax free предусматривается возврат НДС в том случае если стоимость покупки превышает 300 манатов, здесь же планка опушена до 100 манатов».