 

Кремль о встрече Путина и Трампа

 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC News заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могла бы помочь улучшить отношения двух стран.

«Думаю, если оба президента встретятся и обменяются взглядами и если они решат, что хотят восстановить диалог, то тогда будет шанс на то, что наши двусторонние отношения улучшатся», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как могли бы улучшиться российско-американские отношения.

Ранее Путин заявил, что готов встретиться с Трампом на полях Арктического саммита в Финляндии.

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