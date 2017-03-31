Кремль о встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC News заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могла бы помочь улучшить отношения двух стран.

«Думаю, если оба президента встретятся и обменяются взглядами и если они решат, что хотят восстановить диалог, то тогда будет шанс на то, что наши двусторонние отношения улучшатся», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как могли бы улучшиться российско-американские отношения.

Ранее Путин заявил, что готов встретиться с Трампом на полях Арктического саммита в Финляндии.