Ильхам Алиев заявил о новом оружии разрушительной силы

Баку подписал контракты на закупку вооружения большой разрушительной силы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с личным составом Вооруженных сил.

«После боестолкновений подписаны контракты на крупные суммы. Мы заказали самое передовое, высокоточное и обладающее большой разрушительной силой вооружение, часть которого уже доставлена в Азербайджан», - цитирует президента Азербайджана Интерфакс.

«В отличие от руководства Армении, мы не демонстрируем их в целях пропаганды. В нужное время мы еще раз продемонстрируем то, чем обладаем», - добавил Ильхам Алиев.

По словам главы государства, правительство и госструктуры Азербайджана поставлены в известность о том, что в первую очередь должны обеспечиваться заказы армии, и поэтому нет ограничений для удовлетворения потребностей армии.

«Мы будем продолжать нашу политику, укреплять страну, оказывать армии повышенное внимание. Несмотря на то, что наше финансовое положение не такое, каким было в предыдущие годы, каких-либо ограничений для обеспечения потребностей армии нет», - добавил президент.