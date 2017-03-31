 

Ильхам Алиев заявил о новом оружии разрушительной силы

Автор: Отдел информации 

Баку подписал контракты на закупку вооружения большой разрушительной силы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с личным составом Вооруженных сил.

«После боестолкновений подписаны контракты на крупные суммы. Мы заказали самое передовое, высокоточное и обладающее большой разрушительной силой вооружение, часть которого уже доставлена в Азербайджан», - цитирует президента Азербайджана Интерфакс.

«В отличие от руководства Армении, мы не демонстрируем их в целях пропаганды. В нужное время мы еще раз продемонстрируем то, чем обладаем», - добавил Ильхам Алиев.

По словам главы государства, правительство и госструктуры Азербайджана поставлены в известность о том, что в первую очередь должны обеспечиваться заказы армии, и поэтому нет ограничений для удовлетворения потребностей армии.

«Мы будем продолжать нашу политику, укреплять страну, оказывать армии повышенное внимание. Несмотря на то, что наше финансовое положение не такое, каким было в предыдущие годы, каких-либо ограничений для обеспечения потребностей армии нет», - добавил президент.

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