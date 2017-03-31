 

Венесуэльская оппозиция начала акцию протеста в столице

 

Противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро перекрыли в пятницу крупную автомагистраль в Каракасе в знак протеста против решения Верховного суда, лишившего законодательных полномочий парламент, который находится под контролем оппозиции. Об этом сообщает Reuters.

Венесуэльские оппозиционеры обещали, что будут проводить бессрочную акцию протеста против правительства, которое они называют "диктатурой".

В четверг было обнародовано решение Верховного суда Венесуэлы, который наделил Мадуро возможностью действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя полномочия высшего законодательного органа до тех пор, пока будет сохраняться "ситуация неуважения" по отношению к судебной власти.

Она заключается в том, что Национальная ассамблея (парламент) не выполнила требования Верховного суда о признании недействительным избрания депутатов от штата Амасонас в декабре 2015 года. Тогда судебный орган принял соответствующее решение из-за нарушений, выявленных в процессе голосования.

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