 

Турция разрабатывает новую операцию в Сирии

 

Отряды Сирийской свободной армии (ССА) и подразделения турецких войск разрабатывают новую операцию на севере Сирии, которая должна начаться в ближайшие несколько недель. Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу сообщил один из полевых командиров ССА, член делегации сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) в Женеве Ахмед Усман.

"Менее чем через месяц", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, когда ССА и турецкие войска возобновят боевые действия против террористической группировки "Исламское государство".

"Целью "Щита Евфрата" было достичь города Эль-Баб для его освобождения", - отметил Усман, подчеркнув, что эта задача выполнена. "Сейчас мы изучаем вопрос проведения новых операций, возможно, с другим названием", - сказал Усман.

29 марта премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что совместная с ССА операция Турции "Щит Евфрата" завершена. Премьер пояснил, что новая военная операция может быть подготовлена и реализована "как против группировки ИГ, так и в случае появления угроз национальной безопасности".

Турция вместе с ССА начала операцию "Щит Евфрата" 24 августа 2016 года. Ее целью была зачистка севера Сирии от ИГ и создание там де-факто зоны, освобожденной от террористов.

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