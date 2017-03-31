 

Ильхам Алиев: «Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость»

 

Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость. Об этом сказал, в частности, президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая сегодня на встрече с группой военнослужащих в связи с годовщиной апрельских побед азербайджанской армии, сообщает официальный сайт главы государства.

«Мы видим, что притязания армян не уменьшаются. Они периодически на самом высоком уровне озвучивают различные абсурдные лозунги, мнения о том, что у них еще есть притязания на земли соседних стран. Мы посадили их на место во время апрельских боев. Мы должны быть готовы к тому, чтобы в любой момент посадить их на место.

Еще раз хочу сказать, что Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость»,  подчеркнул глава государства.

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