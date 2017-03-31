 

Азиатский банк и Азербайджан обсуждают новый проект

 

Миссия Азиатского банка развития (АБР) обсудила с Азербайджаном возможность участия страны в пилотном проекте "Автоматизированная система таможенного транзита", сообщили в пятницу в бакинском офисе АБР, передает Trend.

Как сообщили в представительстве банка, проект направлен на упрощение таможенных процедур при транзитных грузоперевозках между странами, входящими в программу "Центрально-азиатское региональное экономическое сотрудничество" (CAREC).

Миссия, находящаяся в Баку с 30 марта, нацелена на обсуждение возможности участия Азербайджана, Грузии и Казахстана в данном проекте. Во время встречи с представителями Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана стороны обсудили возможные меры для упрощения таможенных процедур при транзитных грузоперевозках.

Визит миссии продлится до третьего апреля.

Программа CAREC, основанная в 1997 году, представляет собой партнерство 10 стран - Азербайджана, Афганистана, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также шести многосторонних институтов: АБР, ЕБРР, МВФ, ИБР, ПРООН и ВБ.

После присоединения в 2002 году к программе CAREC Азербайджан инвестировал около трех миллиардов долларов в проекты программы. На проведение работ по развитию транспортного коридора в рамках CAREC Азербайджанское государство выделило около шести миллиардов долларов. Реконструкция Азербайджаном автомагистрали "Восток-Запад" в рамках программы CAREC превратила страну в более эффективный коридор между Каспийским и Черным морями, что способствовало продвижению торговли между Европой и Азией.

АБР был учрежден в 1966 году и имеет 67 стран-участниц. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин Маниле. Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.

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Азиатский банк и Азербайджан обсуждают новый проект
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