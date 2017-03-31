«Я поставил фингал Искендеру Джавадову»

Бывший футболист минского «Динамо», чемпион СССР 1982 года Юрий Трухан вспомнил историю, связанную с экс-футболистом «Нефтчи», а ныне членом исполкома АФФА и президентом Региональной футбольной федерации Искендером Джавадовым.

«Был такой нападающий в «Нефтчи» — Искендер Джавадов. Настырный парень, — цитирует Трухана «Беларусь сегодня». — Помню, играли в Баку. Наш вратарь мяч уже накрыл, а Джавадов ему нарочно шипами засадил. Оставить без внимания? Ну нет, это не в моем характере. Улучив момент, когда судья не видел, я Джавадову такой апперкот всадил, что надолго запомнил. Заканчивал игру форвард с сочным фингалом. Потом, правда, видеозапись посмотрели, меня в Москву на заседание дисциплинарного комитета вызывали, на пять матчей дисквалифицировали. Пусть так, но спуску сопернику на поле давать нельзя. Иначе уважать не будут.

Жизнь заставляла быть на поле жестким. Там не до сантиментов было, вопрос стоял просто: или ты, или тебя! Плакатами «В бою температуру не меряют!» у нас были все этажи базы в Стайках завешаны! Теперь об этом постулате, увы, многие позабыли. А я в 17 лет в «Динамо» дебютировал, школьником еще. Играть пришлось против Олега Блохина, Валерия Газзаева... Держал таких мастодонтов, что от одних воспоминаний кровь кипит. Газзаев, к слову, хотя и считался большим специалистом именно по минскому «Динамо», из-под меня никогда не забивал!»