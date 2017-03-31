 

Франсуа Фийон назвал Россию опасной страной

 

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон, известный своей пророссийской позицией, сегодня, однако, заявил, что Россия — опасная страна, политический режим которой не соответствует западной демократии, сообщает Bloomberg.

«Это опасная страна, и мы должны тщательно рассмотреть, какую стратегию необходимо использовать в отношении нее», - приводит агентство слова политика.

Ранее Фийон выступал за отмену санкций против России и заявлял, что наивно считать, будто они поставят РФ на колени. Он говорил, что Россия — "великая нация", которая не является угрозой для Европы.

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