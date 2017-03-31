В Баку орудует банда трансвеститов

В «неуловимую четверку» превратились трансвеститы, орудующие на территории Гарадагского района. Очередное имущественное преступление совершили представители сексуальных меньшинств, но несмотря на это, они все еще не задержаны.

Как сообщили Sputnik Азербайджан в Управлении полиции Гарадагского района, очередной жертвой трансвеститов стал житель Сабирабадского района С.И., 1982 года рождения. Мужчина обратился с жалобой в 38-е отделение полиции и показал, что вечером четверо гомосексуалистов украли из кармана его брюк 400 манатов.

Однако в ходе предварительного расследования выяснилось, что житель Сабирабадского района воспользовался интимными услугами трансвеститов и не заплатил им за это. В результате трансвеститы отняли у него деньги.

А между тем, как отмечает агентство, обобравшие жителя региона трансвеститы — те самые, что причастны к грабежу, совершенному на днях в отношении жителя Агсуинского района Рагима Джабраилова, 1991 года рождения.

Так, в ночь на 28 марта на территории поселка Сахиль в 200-х метрах от таможенного поста водитель автомобиля марки Ateko подвергся нападению трансвеститов в женских париках и мини-юбках. Двое из них заломили Джабраилову руки за спину, а остальные обшарили карманы и отняв у жертвы 1456 манатов, скрылись.