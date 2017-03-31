 

В Баку орудует банда трансвеститов

 

В «неуловимую четверку» превратились трансвеститы, орудующие на территории Гарадагского района. Очередное имущественное преступление совершили представители сексуальных меньшинств, но несмотря на это, они все еще не задержаны.

Как сообщили Sputnik Азербайджан в Управлении полиции Гарадагского района, очередной жертвой трансвеститов стал житель Сабирабадского района С.И., 1982 года рождения. Мужчина обратился с жалобой в 38-е отделение полиции и показал, что вечером четверо гомосексуалистов украли из кармана его брюк 400 манатов.

Однако в ходе предварительного расследования выяснилось, что житель Сабирабадского района воспользовался интимными услугами трансвеститов и не заплатил им за это. В результате трансвеститы отняли у него деньги.

А между тем, как отмечает агентство, обобравшие жителя региона трансвеститы — те самые, что причастны к грабежу, совершенному на днях в отношении жителя Агсуинского района Рагима Джабраилова, 1991 года рождения.

Так, в ночь на 28 марта на территории поселка Сахиль в 200-х метрах от таможенного поста водитель автомобиля марки Ateko подвергся нападению трансвеститов в женских париках и мини-юбках. Двое из них заломили Джабраилову руки за спину, а остальные обшарили карманы и отняв у жертвы 1456 манатов, скрылись.

2368 просмотров


Старости
Сергей Лавров: «Детали переговоров по Карабаху носят конфиденциальный характер»
Сергей Лавров: «Детали переговоров по Карабаху носят конфиденциальный характер»
Наша погода
Сегодня 11° / 4°
1 Апр 11° / 6°
2 Апр 8° / 5°
3 Апр 11° / 5°

Наши деньги
1 USD   =   1.7244 AZN
1 EUR   =   1.8407 AZN
1 RUB   =   0.0307 AZN

Новостная лента

Эрдоган отменил митинги из-за болезни
Сильный ветер в Баку обрушил крышу дома на автомобили видео
В Польше задержан боевик ИГ из России
ФСБ накрывает азербайджанскую диаспору в Москве?
Обыски в Минэкономики Молдовы
В Баку орудует банда трансвеститов
Франсуа Фийон назвал Россию опасной страной
Азербайджан и Швейцария упрощают визовый режим
В Карабахе убит армянский контрактник
«Я поставил фингал Искендеру Джавадову»
Азиатский банк и Азербайджан обсуждают новый проект
Ильхам Алиев: «Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость»
Европейский вещательный союз подтвердил возможный бойкот «Евровидения»
Мощный взрыв в Нью-Йорке фото
Турция разрабатывает новую операцию в Сирии
Венесуэльская оппозиция начала акцию протеста в столице
Центробанк сохранил курс маната
Турция представила США план по освобождению Ракки
Председатель Еврокомиссии пригрозил Трампу
Ильхам Алиев заявил о новом оружии разрушительной силы
Кремль о встрече Путина и Трампа
Бабаева раздавил диван
Азербайджанцев приравняют к иностранцам заявляет Минналогов
NIKOIL | Bank ищет дизайнера!
Туск ожидает сложных переговоров по Brexit