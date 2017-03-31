Обыски в Минэкономики Молдовы

Сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдовы проводят в пятницу обыски в министерстве экономики республики, которое расположено в здании правительства страны, сообщил глава НАЦ Виорел Кетрару, передает РИА Новости.

"Подтверждаю факт проведения обысков в здании правительства. Речь идет о министерстве экономики. Более детальная информация будет представлена позже на брифинге", - сказал Кетрару.

Ранее в кабинете и по месту жительства министра сельского хозяйства Эдуарда Грамы прошли обыски в связи с расследованием дела о попытке отчуждения 30 гектаров земель в пригороде Кишинева. Затем прокуроры по борьбе с коррупцией официально предъявили министру обвинение в коррупции. Грама подал заявление об отставке. Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ об отставке. Сейчас он находится под 30-дневным домашним арестом.