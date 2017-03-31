 

Обыски в Минэкономики Молдовы

 

Сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдовы проводят в пятницу обыски в министерстве экономики республики, которое расположено в здании правительства страны, сообщил глава НАЦ Виорел Кетрару, передает РИА Новости.

"Подтверждаю факт проведения обысков в здании правительства. Речь идет о министерстве экономики. Более детальная информация будет представлена позже на брифинге", - сказал Кетрару.

Ранее в кабинете и по месту жительства министра сельского хозяйства Эдуарда Грамы прошли обыски в связи с расследованием дела о попытке отчуждения 30 гектаров земель в пригороде Кишинева. Затем прокуроры по борьбе с коррупцией официально предъявили министру обвинение в коррупции. Грама подал заявление об отставке. Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ об отставке. Сейчас он находится под 30-дневным домашним арестом.

131 просмотров


Старости
Сергей Лавров: «Детали переговоров по Карабаху носят конфиденциальный характер»
Сергей Лавров: «Детали переговоров по Карабаху носят конфиденциальный характер»
Наша погода
Сегодня 11° / 4°
1 Апр 11° / 6°
2 Апр 8° / 5°
3 Апр 11° / 5°

Наши деньги
1 USD   =   1.7244 AZN
1 EUR   =   1.8407 AZN
1 RUB   =   0.0307 AZN

Новостная лента

Эрдоган отменил митинги из-за болезни
Сильный ветер в Баку обрушил крышу дома на автомобили видео
В Польше задержан боевик ИГ из России
ФСБ накрывает азербайджанскую диаспору в Москве?
Обыски в Минэкономики Молдовы
В Баку орудует банда трансвеститов
Франсуа Фийон назвал Россию опасной страной
Азербайджан и Швейцария упрощают визовый режим
В Карабахе убит армянский контрактник
«Я поставил фингал Искендеру Джавадову»
Азиатский банк и Азербайджан обсуждают новый проект
Ильхам Алиев: «Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость»
Европейский вещательный союз подтвердил возможный бойкот «Евровидения»
Мощный взрыв в Нью-Йорке фото
Турция разрабатывает новую операцию в Сирии
Венесуэльская оппозиция начала акцию протеста в столице
Центробанк сохранил курс маната
Турция представила США план по освобождению Ракки
Председатель Еврокомиссии пригрозил Трампу
Ильхам Алиев заявил о новом оружии разрушительной силы
Кремль о встрече Путина и Трампа
Бабаева раздавил диван
Азербайджанцев приравняют к иностранцам заявляет Минналогов
NIKOIL | Bank ищет дизайнера!
Туск ожидает сложных переговоров по Brexit