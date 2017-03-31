ФСБ накрывает азербайджанскую диаспору в Москве?

Через несколько дней Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК) может прекратить свое существование. 11 апреля Министерство юстиции РФ рассмотрит вопрос регистрации ВАК и, как отмечают источники, весьма высока вероятность его ликвидации. Сообщается, что за шагами по аннулированию регистрации ВАК стоит Федеральная служба безопасности РФ. Об этом сегодня сообщила газета «Ени Мусават».

Между тем дипломатические источники сообщили haqqin.az о причинах сложившейся ситуации. Всероссийский азербайджанский конгресс – организация, созданная в России и состоящая из граждан России. И позиция Москвы состоит в том, что российские организации должны работать на пользу РФ и не финансироваться из-за рубежа, пусть даже из дружественного Азербайджана.

«Какова была бы реакция Баку, если Россия создала бы в Азербайджане свою диаспоральную организацию, назначала руководство, финансировала, проводила съезды, на которых ставила задачи работать на Москву?», - задается вопросом источник, близкий к Администрации президента России. Напомнил он и о реакции Баку, когда в Москве хотели создать Союза азербайджанских организаций России (САОР), главой которого должен был стать Аббас Аббасов. Тогда Баку торпедировал эту попытку.

Между тем член президиума ВАК Кямран Рустамов в беседе с haqqin.az заявил, что никакого закрытия ВАК не ожидается.

«Идет плановая проверка со стороны Минюста России. Кроме того, Всероссийский азербайджанский конгресс никогда не финансировался со стороны Азербайджана. ВАК существует на средства проживающих в России азербайджанских предпринимателей-граждан РФ», - подчеркнул Рустамов.

«Мы никогда не нарушали законов России. Минюст осуществляет проверки всех организаций и ВАК не исключение. С 1994 года в российский закон «Об общественных организациях» 16 раз вносились изменения. Соответственно, и общественные организации вносят поправки в свой устав. В последний раз мы внесли изменения в декабре прошлого года, после чего направили устав в Минюст РФ. Так что вся наша деятельность осуществляется в соответствии с законами Российской Федерации».

Рустамов вновь коснулся разговоров о финансировании ВАК из Азербайджана. «Мы легко можем опровергнуть подобные утверждения, представив все наши финансовые документы", - отметил он.

В свою очередь, российский политолог и журналист Максим Шевченко считает, что учитывая нынешний высокий уровень взаимоотношений между Россией и Азербайджаном, вопрос с регистрацией ВАК может быть решен в течение двух секунд.

«У посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу, которого очень любят в РФ, имеются самые широкие связи в высших эшелонах российской власти. В Москве много времени проводит вице-президент Фонда Гейдара Алиева и глава представительства Фонда в России Лейла Алиева, и в целом, азербайджанцы в России играют очень важную роль в общественной, экономической, культурной жизни страны.

Все это дает основания полагать, что вопрос с регистрацией ВАК зависит скорее от Баку, нежели от Москвы. Если Баку захочет, чтобы регистрацию ВАК не аннулировали, то так и будет. И наоборот, если захочет, чтобы у организации были проблемы, то они появятся», - заявил Шевченко.

Напомним, что ВАК был учрежден в свое время по инициативе президента Азербайджана Гейдара Алиева, причем на учредительной конференции присутствовал президент РФ В.Путин. На все съезды ВАК направлялись приветственные письма президентов обеих стран, которые высоко оценивали работу этой организации.