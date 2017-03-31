В Польше задержан боевик ИГ из России

Агентство внутренней безопасности Польши в пятницу сообщило о задержании выходца из Чечни, воевавшего в рядах группировки «Исламское государство».

Боевик Кыури А. имеет российское гражданство и находился в Польше в статусе беженца, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Известно, что задержанный два года воевал в Сирии на стороне ИГ и «принял обязанности в запрещенной законом международной службе по найму».

В отношении чеченца возбуждено уголовное дело по обвинениям в участии в иностранной армии или иностранной военной организации (лишение свободы от 3 месяцев до 5 лет), а также в незаконном владении оружием или боеприпасами, за что ему грозит даже более серьезный срок — до 8 лет тюрьмы.