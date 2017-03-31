Эрдоган отменил митинги из-за болезни

Из-за проблем с горлом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил два выступления на митингах в провинции. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
Как сообщил глава регионального отделения правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Захир Соганда, Эрдоган отказался от участия в митинге в провинции Ван 1 апреля. «Поскольку президент Эрдоган испытывает проблемы с охрипшим горлом из-за напряженного графика работы, он отменил свое участие в программе», — цитирует издание заявление представителя ПСР.
Мероприятие должны были посвятить предстоящему в Турции референдуму о расширении президентских полномочий. Вместо Эрдогана на нем выступит премьер-министр Бинали Йылдырым.