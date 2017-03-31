Трамп провел встречу с Кондолизой Райс

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил в своем Twitter о визите в администрацию экс-госсекретаря в правительстве Джорджа Буша-младшего Кондолизы Райс.

По словам Спайсера, Райс лично пообщалась с президентом Дональдом Трампом. На фото, которым пресс-секретарь сопроводил запись в соцсети, улыбающиеся Трамп и Райс сидят в креслах в Овальном кабинете.

«Президент снова приветствовал сегодня утром в Белом доме бывшего советника президента по национальной безопасности и госсекретаря Кондолизу Райс», — написал Спайсер, не приводя подробностей встречи.

Райс была госсекретарем в 2005—2009, а в 2001-2005 гг. она занимала пост советника президента по национальной безопасности.

Кроме того, представитель администрации США заявил в пятницу о планах Трампа «перезапустить» отношения с Египтом в ходе визита в Вашингтон президента АРЕ Абделя Фаттаха ас-Сиси. Отмечается, что США также продолжат оказывать военную и экономическую помощь Египту.