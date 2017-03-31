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ООН обеспокоена ситуацией с «захватом власти» в Венесуэле

 

Организация объединенных наций настоятельно призывает Верховный суд Венесуэлы пересмотреть свое решение о присвоении полномочий парламента страны. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

Он выразил серьезную обеспокоенность решением Верховного суда, а также ограничениями свобод (передвижения, выражения, собраний и мирных протестов) в стране.

«Разделение власти является неотъемлемой составляющей функционирования демократии, а поддержание демократического пространства открытым неотъемлемо для обеспечения защиты прав человека», — говорится в заявлении комиссара.

В пятницу в Венесуэле началась новая волна акций протеста после решения Верховного суда лишить власти парламент, который находится под контролем оппозиции.

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