ООН обеспокоена ситуацией с «захватом власти» в Венесуэле

Организация объединенных наций настоятельно призывает Верховный суд Венесуэлы пересмотреть свое решение о присвоении полномочий парламента страны. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.
Он выразил серьезную обеспокоенность решением Верховного суда, а также ограничениями свобод (передвижения, выражения, собраний и мирных протестов) в стране.
«Разделение власти является неотъемлемой составляющей функционирования демократии, а поддержание демократического пространства открытым неотъемлемо для обеспечения защиты прав человека», — говорится в заявлении комиссара.
В пятницу в Венесуэле началась новая волна акций протеста после решения Верховного суда лишить власти парламент, который находится под контролем оппозиции.