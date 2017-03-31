В Дагестане совершено нападение более чем на 30 автомобилей, перевозящих грузы из Азербайджана в Россию. Как сообщил журналистам один из водителей Мухаммед Гасанов, после прохождения азербайджано-российской границы на дагестанских территориях Гаякенд, Манас, Махачкала, Бабаюрт, Кизляр и Кочубей на автомобили было совершено нападение.

По его словам, они пересекли границу 28 марта, их сопровождали автомобили ГАИ: «Внезапно на автомобили начали нападать дагестанцы, вооруженные камнями, арматурой, обрезками металла. Это были водители, бастующие против применения в России новой системы по грузовым автомобилям "Платон". «Нам они также говорили, что мы не работаем, не работайте и вы. Грузовые машины двигались в сторону Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа», - сообщил он.

М.Гасанов отметил, что автомобилям причинен серьезный ущерб. Один водитель из-за нападения потерял управление и совершил аварию. В результате водитель получил травмы и госпитализирован: «Сейчас мы находимся в Ставрополье».

По приблизительным подсчетам, в крупных городах счет протестующих идет на сотни машин. Самый мощный протест в Дагестане. Там, по словам лидеров бастующих, стоят 40 тысяч машин – практически весь грузовой транспорт.

К фурам присоединились и газели. Водители выступают против роста тарифов по системе "Платон" – с 15 апреля власти увеличат их на четверть. Дальнобойщики называют это вторым транспортным налогом и отказываются платить.