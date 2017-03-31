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В центре Москвы эвакуируют людей

 

Примерно две тысячи человек эвакуированы из ТЦ "Мозаика" на юго-востоке Москвы после обнаружения подозрительного предмета, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы России.

Ранее сообщалось, что порядка 700 посетителей и сотрудников торгового центра "Мозаика", расположенного по адресу: улица 7-я Кожуховская, дом 9, эвакуированы после обнаружения подозрительного предмета.

"Из здания эвакуировано около двух тысяч человек, работает саперная служба", - сказал собеседник агентства.

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