В центре Москвы эвакуируют людей

Примерно две тысячи человек эвакуированы из ТЦ "Мозаика" на юго-востоке Москвы после обнаружения подозрительного предмета, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы России.
Ранее сообщалось, что порядка 700 посетителей и сотрудников торгового центра "Мозаика", расположенного по адресу: улица 7-я Кожуховская, дом 9, эвакуированы после обнаружения подозрительного предмета.
"Из здания эвакуировано около двух тысяч человек, работает саперная служба", - сказал собеседник агентства.