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Мусульмане в знак протеста совершили намаз на улицах Парижа

 

Сотни мусульман провели пятничную молитву на улице в пригороде Парижа в знак протеста против закрытия молельного зала, передает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.

Мусульмане расстелили ковры для молитвы прямо на улице коммуны Клиши-ля-Гаренн. Молитва прошла под надзором нарядов полиции. К такой акции мусульман подвигла нехватка мечетей.

"Местная мэрия хочет превратить зал, который арендовали для молитв, в мультимедийную библиотеку для жителей коммуны, население которой насчитывает около 60 тысяч человек", — передает агентство.

Вместе с тем местные власти призывают мусульман совершать молитвы в культурно-религиозном центре, открытом в прошлом году.

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