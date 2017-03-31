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Азербайджан может бойкотировать «Евровидение» в Киеве Российские источники

Автор: Отдел информации 

Участие российской певицы Юлии Самойловой в «Евровидении» в Киеве невозможно даже при угрозе бойкота конкурса. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин на пресс-конференции после заседания комиссии НАТО-Украина, передает ТАСС. «Ответ очень простой: уступки невозможны, поскольку закон один для всех».

Российская газета «Коммерсант» в этой связи отмечает, что несколько стран, такие как Казахстан, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Сербия, Италия, Греция могут бойкотировать «Евровидение». Это произойдет, если Киев запретит въезд участнице от России Юлии Самойловой. Об этом якобы говорится в письме Европейского вещательного союза. Организация направила документ премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

Напомним, что на песенном конкурсе "Евровидение" в Киеве Азербайджан должна представлять певица Диана Гаджиева с композицией Skeletons.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) отказалась впустить Юлию Самойлову для выступления на «Евровидении» из-за посещения певицей Крыма. В Кремле выразили несогласие с решением Киева и заявили, что надеются на его пересмотр. Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Киев готов допустить на «Евровидение» вместо Юлии Самойловой другого российского представителя, у которого нет проблем с украинским законодательством.

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