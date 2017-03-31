Поэта Евгения Евтушенко госпитализировали в тяжелом состоянии

Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жену поэта Марию Новикову.
«Евгений Александрович госпитализирован в тяжелом состоянии, о подробностях говорить пока не могу», — отметила она. — Могу только сказать, что это не плановое обследование».
Евгению Евтушенко 84 года.
Евтушенко родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.