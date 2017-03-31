Азербайджан невольно оказался участником «барбарисового» скандала

Воронежская таможня приостановила вывоз партии конфет в Азербайджан из-за одного слова на фантиках – «Барбарис». 240 килограммов карамели нарушили авторские права, пишут российские СМИ.

Это зарегистрированный товарный знак. Однако, как выяснили инспекторы, его без ведома правообладателя использовала воронежская фирма. Лишь слегка дополнив.

При этом владельцы груза уверяют, что с их стороны нарушений нет; сделали экспертизу, которая доказывает – это уже совсем другой бренд.

В рамках расследования таможенники получили независимое заключение о том, что название всё же сходно до степени смешения с существующим товарным знаком. Владельцу партии грозит штраф – до 200 тысяч рублей.