Пожар в Сумгаите: есть погибший

В поселке Кимъячилар города Сумгаит в одноэтажном двухкомнатном жилом доме произошел пожар, сообщает в пятницу сайт МЧС.
Во время осмотра места пожара обнаружено тело Велиева Метлеба Шахмар оглу, 2011 года рождения.
Пожар был локализован в 21:59.
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В поселке Кимъячилар города Сумгаит в одноэтажном двухкомнатном жилом доме произошел пожар, сообщает в пятницу сайт МЧС.
Во время осмотра места пожара обнаружено тело Велиева Метлеба Шахмар оглу, 2011 года рождения.
Пожар был локализован в 21:59.