Майклу Флинну отказали в иммунитете

Комитет по делам разведки Сената США отказал бывшему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну в иммунитете от уголовного преследования в обмен на дачу показаний, передает «Голос Америки».

Накануне адвокат отставного генерала передал в ФБР и комитеты по делам разведки обеих палат Конгресса официальное обращение, сообщив, что его клиент готов рассказать о своих контактах с российскими официальными лицами, если данная им информация не будет использована против него. «У генерала Флинна есть история, достойная изложения, и он очень хочет ее рассказать», – заявил адвокат Флинна – Роберт Келнер, отказавшись раскрыть детали возможного соглашения с Конгрессом.

Майкл Флинн был вынужден подать в отставку спустя всего лишь три недели после вступления в должность советника главы Белого дома.

Официальной причиной стали обвинения в том, что отставной генерал сознательно ввел в заблуждение вице-президента США Майка Пенса, скрыв информацию о своих переговорах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.