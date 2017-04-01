Порошенко ждет «плана Маршалла по Украине»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет от партнеров в Европе разработки «плана Маршалла по Украине». Об этом в пятницу, 31 марта, он написал на своей странице в Facebook по итогам рабочей поездки в Республику Мальта, которую он совершил 29-30 марта по приглашению президента Европейской народной партии (ЕНП) Джозефа Доля.

Украинский лидер отметил, что ЕНП одобрила резолюцию о формировании долгосрочного плана поддержки его страны. «С нетерпением ожидаю дальнейших шагов европейских партнеров по реализации идеи создания "плана Маршалла для Украины" и буду готов обсудить этот вопрос во время следующих контактов с лидерами институций и государств — членов ЕС», — подчеркнул Порошенко.

В резолюции ЕНП призвала европейские страны Европы сформировать долгосрочный план помощи Украине, включающий поддержку в военной, гуманитарной и экономической областях, а также способствующий продвижению демократических реформ и европейской и евроатлантической интеграции.