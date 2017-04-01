Трамп подписал указы по защите американской экономики

Сохранение рабочих мест и возвращение производств в США стали главным приоритетом экономической политики Дональда Трампа и нашли отражение в двух указах, которые президент подписал в пятницу.

Первый из документов предусматривает ввозные пошлины для иностранных компаний и подразумевает серьезные последствия для нарушителей. Указ призван бороться с плохой собираемостью антидемпинговых пошлин в США, которые накладываются страной-импортером в том случае, если ее власти сочтут, что товар продается более низкой цене, чем в стране вывоза или наносит ущерб отечественному производителю.

Вторым указом Трамп поручил министерствам и ведомствам в 90-дневный срок подготовить обзор по причинам торгового дефицита и по торговле, которая может нарушать интересы американских рабочих.

«Мы стоим перед великим моментом — началом возвращения рабочих мест и производства обратно в нашу страну», — заявил президент США в прямом эфире телеканала CNN.