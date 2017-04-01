Австрия допустила смягчение санкций против России

Вице-канцлер Районхольд Миттерленер после встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком назвал контрпродуктивной изоляцию России, в том числе в экономике.

«Изоляция была бы контрпродуктивной, поскольку многие глобальные конфликты и угрозы могут быть решены только участием России», — отметил Миттерленер.

По его словам, Австрия выступает за постепенное смягчение санкций в отношении РФ и призывает к «предметному и конструктивному диалогу» даже в геополитически трудные времена.

«В геополитически трудные времена нам особенно нужно говорить друг с другом, а не друг о друге. Поэтому мы рассчитываем на самую быструю нормализацию отношений, но придаем большое значение соблюдению норм международного права», — говорится в заявлении Миттерленера на официальном сайте министерства экономики.