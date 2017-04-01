Песков: Путин и Трамп очень похожи

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что подходы президента РФ Владимира Путина и главы Белого Дома Дональда Трампа к международным отношениям очень похожи.

"Это действительно так выглядит. Они оба настаивают на приоритете национальных интересов. И они хорошо осознают, что в своих национальных интересах поддерживать хорошие отношения с партнером, убедиться в том, что данные отношения взаимовыгодны и что вы готовы учитывать мнения друг друга", — заявил Песков в интервью телеканалу ABC.

По словам Пескова, Россия "достаточно терпелива", чтобы "понять подходы нынешней администрации". "Мы понимаем, что им — нынешней администрации —все еще нужно время, чтобы четче сформулировать свои идеи в отношении России", — подчеркнул он.

Политик отметил, что для России низкий уровень отношений с США "представляет опасность" и выразил надежду на лучшее.