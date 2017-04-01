Британский изобретатель Ричард Браунинг создал реактивный костюм Железного человека, который он назвал Gravity (гравитация), передает Life.
Gravity представляет собой несколько миниатюрных реактивных двигателей, установленных на прочной конструкции экзоскелета. Они позволяют вертикально взлетать и двигаться в воздухе. Управление при этом совершается за счёт собственного тела. Всего в конструкции использовано шесть газотурбинных двигателей — четыре «наручных» и два «наножных».
Пока точно неизвестно, на сколько хватает запасов топлива и можно ли преодолевать серьёзные расстояния при помощи такого устройства, однако выглядит оно очень интересно.