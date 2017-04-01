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В ООН призвали к «предметным переговорам» по Карабаху

 

Секретариат ООН призвал к возобновлению "предметных переговоров" по Нагорному Карабаху. С соответствующим заявлением выступил в пятницу заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, передает ТАСС.

По его словам, в секретариате ООН приняли к сведению последние заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию (Россия, США и Франция) и полностью поддерживают их призыв к Баку и Еревану воздерживаться от любых действий, которые могут подорвать договоренности о прекращении огня.

"Мы приветствуем все усилия по снижению напряженности и призываем все стороны проявить необходимую политическую волю для того, чтобы возобновить предметные переговоры, ведущие к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - сказал Хак.

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