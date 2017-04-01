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Войска окружили бастующих дальнобойщиков в Дагестане видео

 

В Дагестане возле поселка городского типа Манас, где проходит самая масштабная стачка дальнобойщиков, протестующих против системы "Платон", водителей фур окружили полицейские и войска Росгвардии. Силовики заблокировали им выезд на трассу Манас - Махачкала, сорвав автопробег до столицы и обратно.

Напомним, ранее нападению бастующих подверглись десятки водителей из Азербайджана.

О войсках сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на членов Объединения перевозчиков России (ОПР). Сайт пишет, что полицейские окружили протестующих, на место также прибыли сотрудники Росгвардии. По данным активистов ОПР, водителям заблокировали мобильную связь.

"Кавказский узел" пишет, что полиция заблокировала бастующих в Манасе. Участники акции заявили, что запланированный ими на сегодня автопробег до Махачкалы и обратно находится под угрозой срыва.

Журналист радиостанции "Эхо Москвы в Петербурге" Арсений Веснин опубликовал на своем канале в YouTube видео, на котором войска окружают дальнобойщиков.

В Сети есть еще несколько видеосвидетельств, снятых из машин на акции протеста. Координатор перевозчиков в Петербурге Анатолий Шилов рассказал "Новой газете", что войска выставили технику на протяжении трассы длиной в километр, полностью взяв протестующих в кольцо. Военные уже несколько часов никого не выпускают и не впускают.

"На место прибыли около 200 сотрудников правоохранителей, ОМОН, нам преградили проезд, мы стоим уже около четырех часов, омоновцы стоят в масках с щитами", - рассказал активист.

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