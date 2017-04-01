В Армении наступил "день тишины". Как сообщают армянские СМИ, с этого момента и до завершения голосования в 20.00 по местному времени 2 апреля в стране запрещена любая агитация за политические силы, участвующие в парламентских выборах.

Сами выборы в Национальное Собрание Армении VI созыва пройдут завтра. 2 апреля с 08.00 до 20.00 по ереванскому времени на территории республики будут работать 2009 избирательных участков, голосование за ее пределами не предусмотрено.

Выборы впервые проводятся исключительно по пропорциональной системе (по партийным спискам). Однако также впервые будет применено голосование по так называемым открытым спискам.