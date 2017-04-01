Азербайджанские позиции обстреляли из минометов и пулеметов

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и 60-миллиметровые минометы (17 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 155 раз, сообщает пресс-служба Минобороны.
Согласно информации, с позиций, расположенных в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, Бердаван, Шаваршаван, Барекамаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Чинари и на безымянных высотах Бердского района и на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гызылгаджылы, Кемерли, Ферехли, Гаймаглы и на безымянных высотах Газахского района, Агбулаг, Мунджуглу и на безымянных высотах Товузского района, в селе Гаравелилер и на безымянных высотах Гедабейского района.