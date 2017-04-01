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Провокации против азербайджанской трубы: в ход пошли бомбы

Автор: Отдел информации 

Специальная военизированная охрана, нанятая консорциумом TAP, прибыла в Меледуньо, где не стихают протесты против строительства газопровода из Азербайджана в Европу, пишет итальянская Republicca.

Вместе с полицией военизированная охрана должна обеспечить безопасность строительных работ и пересадки вековой оливковой рощи, которая и стала камнем преткновения. Ранее между экологами, активистами и полицией произошли ожесточенные столкновения.

Мэр Меледуньо Марко Поти уже обратился к протестующим и призвал их избегать столкновения с полицией. Он также добавил, что подступы к территории, где проводятся строительные работы, заблокированы полицией.

Вместе с тем, у отеля Тициана в Лечче, где остановились сотрудники охраны TAP, неизвестные подорвали две самодельные бомбы. Пострадавших, к счастью, нет, но само происшествие всколыхнуло тихий итальянский городок.

В настоящее время следователи рассматривают две версии произошедшего. Первая – за акцией стояли противники строительства TAP, которые хотели отомстить службе охраны TAP.

Вторая версия связана с футболистами местной команды «Лечче», которые также остановились в этом отеле. Команда вернулась с разгромным поражением и таким образом особо ярые фанаты могли выразить свой протест.

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