В ИГИЛ разработали невидимые бомбы

Террористические группировки, такие как ИГИЛ, могли разработать инновационные методы установки взрывчатых устройств в электронные гаджеты, рассказали источники телекомпании CNN в спецслужбах США.

Разведка полагает, что террористы приобрели образцы оборудования, которое используется в аэропортах для контроля и обеспечения безопасности. С помощью этого оборудования террористы тестируют новые способы проноса взрывчатых веществ на борт самолета, полагают в спецслужбах.

В частности, в качестве контейнера для взрывчатки террористы могут использовать батареи для ноутбуков. Специалисты ФБР, отмечает телеканал, посчитали, что обнаружение установленной таким образом взрывчатки станет большой проблемой для служб аэропортов.

Именно из-за этой угрозы, рассказали источники CNN, министерство внутренней безопасности США в марте ввело запрет на провоз в ручной клади нескольких авиакомпаний крупногабаритных электронных устройств — от планшетов и ноутбуков до DVD-проигрывателей и фотоаппаратов. Пассажирам этих рейсов предписано все приборы, кроме мобильных телефонов, сдавать в багаж. Запрет касается авиакомпаний, летающих в США из десяти аэропортов восьми мусульманских стран.