Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться
Подписаться на уведомления
 

Иванка Трамп и ее муж владеют активами на $740 млн

 

Дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, получив работу в Белом доме, продолжают владеть недвижимостью и различными активами на $740 млн.

Как пишет The New Tork Times, администрация Белого дома представила декларации доходов 180 своих сотрудников.

Иванка Трамп, в частности, сохраняет долю в собственности Trump International Hotel в центре Вашингтона, которая оценивается в $5 — 25 млн. С января 2016 по март 2017 года доля в отеле принесла дочери президента США от $1 до 5 млн. Неизвестно, как дочь президента США будет получать прибыль от отеля в дальнейшем, отмечает газета.

По данным Bloomberg, администрация Трампа оказалась самой богатой в истории: суммарное состояние ее сотрудников составляет $12 млрд.

Ранее Иванка Трамп заявила, что будет официально оформлена в штат администрации президента США, однако не будет получать зарплату. До этого она являлась неофициальным помощником президента США, что стало поводом для обсуждения этической стороны вопросы некоторыми экспертами.

441 просмотров


Старости
Лидер турецких путчистов звонил и в Азербайджан
Лидер турецких путчистов звонил и в Азербайджан
Наша погода
Сегодня 11° / 6°
2 Апр 8° / 4°
3 Апр 11° / 5°
4 Апр 13° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7244 AZN
1 EUR   =   1.8407 AZN
1 RUB   =   0.0307 AZN

Новостная лента

Армяне победили в Абхазии и продвигают Карабах
Россия пригрозила Турции экономическими санкциями
«Сегодня мы с тобой кайфуем…» сын Керимли в элитном лондонском баре
Меркель призвала мигрантов уважать ценности Германии
В Баку возможны кратковременные дожди
В Ираке уничтожили около 200 боевиков
Израиль может ввести войска в Сирию
В Агдаше повесился 76-летний мужчина
В Японии биткоины признали платежным средством
Мадуро объявил себя диктатором Конец «нефтяного социализма»
В Индонезии после оползня пропали более 20 человек
В Баку автобусам не по пути с автомобилями эксклюзив, фото
Завтра Назарбаев и Алиев обсудят в Баку и Карабах комментарий эксперта
Лидер турецких путчистов звонил и в Азербайджан
Азербайджанские политэмигранты в панике
«Азеришыг» опровергает: Геранбой не оставался без света
Схватка за бриллианты: генералы-преступники против контрабандистов haqqin.az из зала суда
Мосул хотят освободить до конца весны
Чешский посол остался без работы из-за твитов своей жены
«Дашнаки» атакуют Тер-Петросяна за предложения по Карабаху
Иванка Трамп и ее муж владеют активами на $740 млн
В ИГИЛ разработали невидимые бомбы
Провокации против азербайджанской трубы: в ход пошли бомбы
Футбольный клуб «Арарат» будет играть в чемпионате России
Экс-президент Ирана Ахмадинежад планирует вернуться во власть