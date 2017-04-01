Иванка Трамп и ее муж владеют активами на $740 млн

Дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, получив работу в Белом доме, продолжают владеть недвижимостью и различными активами на $740 млн.

Как пишет The New Tork Times, администрация Белого дома представила декларации доходов 180 своих сотрудников.

Иванка Трамп, в частности, сохраняет долю в собственности Trump International Hotel в центре Вашингтона, которая оценивается в $5 — 25 млн. С января 2016 по март 2017 года доля в отеле принесла дочери президента США от $1 до 5 млн. Неизвестно, как дочь президента США будет получать прибыль от отеля в дальнейшем, отмечает газета.

По данным Bloomberg, администрация Трампа оказалась самой богатой в истории: суммарное состояние ее сотрудников составляет $12 млрд.

Ранее Иванка Трамп заявила, что будет официально оформлена в штат администрации президента США, однако не будет получать зарплату. До этого она являлась неофициальным помощником президента США, что стало поводом для обсуждения этической стороны вопросы некоторыми экспертами.