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«Дашнаки» атакуют Тер-Петросяна за предложения по Карабаху

Автор: Отдел Армении 

Кандидат в депутаты от Армянской революционной федерации Дашнакцутюн (АРФД) Армен Рустамян раскритиковал предложения первого президента Армении, лидера «Армянского национального конгресса» (АНК) Левона Тер-Петросяна по карабахскому урегулированию.

Как известно, Тер-Петросян заявил, что территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть возвращены Азербайджану в соответствии с положениями документа, по которому стороны ведут переговоры. «Если мы не сделаем это добровольно, то однажды земли отберут санкциями», - сказал Тер-Петросян. Он отметил, что государство должно готовить общество к решениям. «Если Серж Саргсян идет по этому пути, то я до конца буду стоять рядом с ним», - заявил лидер АНК.

По словам же Армена Рустамяна, данные предложения губительны. Он считает, что Левон Тер-Петросян озвучил ровно те тезисы, которые озвучивает руководство Азербайджана.

«В Армении есть политическая сила, которая стала агитатором тезисов Азербайджана, - цитирует Рустамяна news.am. - Потому что то, что они говорят, можно услышать из уст официального Баку».

По мнению представителя АРФД, прежде чем озвучивать такую точку зрения, Тер-Петросян должен был также учесть мнение армянского народа, но он этого не делает.

«Левон Тер-Петросян сделал целью своей жизни навязать нам совсем другую концепцию, которая никак не соотносится с представлениями народа Карабаха», - говорит Рустамян.

Он заявил, что Тер-Петросян лжет, когда говорит, что он всего лишь представляет тезисы того договора, вокруг которых ведет переговоры действующая власть Армении.

«Если такая позиция у Сержа Саргсяна, то зачем выступает Левон Тер-Петросян? При этом провозглашая себя оппозицией, и в то же время заявляя, что все нерешенные в Армении проблемы – следствие нерешенности карабахского конфликта, что означает, что он оправдывает действия любой власти, при которой все эти проблемы сохранятся. Значит, он врет, что поддерживает действующую власть только в этом вопросе, он поддерживает ее во всех вопросах. Возникает вопрос, почему он обнародовал все это? По моему глубокому убеждению, чтобы показать, что он самый умелый управляющий, и чтобы вписать свое имя в анналы нашей истории золотыми буквами.

Сдаться в войне – это тоже шаг, который приводит к миру, и Левон Тер-Петросян предлагает сдаться, чтобы эта война завершилась».

Ранее Тер-Петросян также заявил, что Армения передаст оккупированные территории не Азербайджану, а международным инстанциям. «Мы обязаны выполнять требования ООН и ОБСЕ. Важной победой армянской стороны в переговорах является пункт о сохранении контроля Карабаха над Лачинским коридором, который должен обеспечить сухопутную связь с Арменией. Кроме того, Баку принимает условие, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, Армения и Азербайджан становятся гарантами выполнения этих договоренностей. Таким образом, если Азербайджан нарушит договоренности, Армения будет иметь право вмешаться, то есть, мы уже легитимно становимся гарантами безопасности карабахского народа». По оценке Тер-Петросяна, нынешний процесс предполагает, что урегулирования конфликта можно будет достигнуть в самое ближайшее время.

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