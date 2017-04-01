Мосул хотят освободить до конца весны

Один из командиров иракской федеральной полиции бригадный генерал Шакер аль-Хаваджи заявил, что Мосул будет освобожден от боевиков террористической группировки «Исламское государство» до конца весны этого года, передает РИА «Новости».

«Освобождение Мосула займет еще недели. Этой весной вы услышите эту новость», — сказал он.

По его словам, на оставшихся под контролем террористов территориях Мосула в настоящее время находятся от 1 тыс. до 1,5 тыс. боевиков.

При этом аль-Хаваджи уточнил, что боевики ИГ контролируют менее 30% территории западной части Мосула.

«ИГ контролирует к настоящему моменту от 25 до 30% территории Западного Мосула. Мы продолжаем освобождать новые районы», — заключил генерал.