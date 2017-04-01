В здании Сабунчинского районного суда накануне состоялось заседание по делу второй группы начальников управлений МНБ: генералов Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мурватовой, а также бывших ответственных сотрудников ведомства Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова.

Надо сказать, что на этот раз заседание прошло очень оживленно, многие озвученные факты показались присутствующим в зале весьма познавательными.

Наш корреспондент попытался предельно точно описать царившую на заседании обстановку.

Заседание началось с рассмотрения иска потерпевшего Аслана Джахангирова к бывшим сотрудникам МНБ.

Потерпевший заявил, что до 2014 года занимался торговлей золотом и привозил для бакинских ювелиров из Дубая золотые слитки. А в 2014 году он решил расширить свою коммерцию и заняться еще и бриллиантами, также доставляя их из ОАЭ.

А.Джахангиров поведал, что в марте 2014 года он отправился в Дубай и купил там, как всегда, килограмм золота для дальнейшей его реализации на родине. На этот раз он заказал и бриллианты на сумму 100 тысяч долларов. Однако забрать драгоценные камни не успел, потому что у него был билет на дневной рейс в Баку. Тогда Аслан Джахангиров попросил Эльхана Гусейнова, также ныне потерпевшего по этому делу, взять эти бриллианты в дубайском торговом центре Gold Center и передать их ему в Баку, куда он должен был прилететь той же ночью.

Примечательно, но Джахангиров в своих показаниях утверждал, что Гусейнов знал о нелегальности переправки в Азербайджан бриллиантов. Попросту говоря, был осведомлен, что участвует в контрабанде.

Ночью того же дня неизвестный позвонил уже отдыхающему после поездки у себя дома Аслану Джахангирову и потребовал незамедлительно явиться в МНБ. Звонивший сообщил, что Эльхан Гусейнов задержан сотрудниками МНБ и передал трубку полковнику-лейтенанту Физули Алиеву, который тоже потребовал от него явиться в министерство.

Джахангиров приехал в МНБ в 00:15 ночи и увидел там Эльхана Гусейнова. Бизнесмену сообщили, что бриллианты, незаконно ввезенные в Баку, конфискованы, и предложили ему написать по поводу контрабанды драгоценностей объяснительную. А потом сотрудники МНБ Физули Алиев, Натик Алиев и Заур Мамедов, угрожая арестом, потребовали 200 тысяч манатов. После долгих препирательств и как обычно, «посоветовавшись с генералом», Физули Алиев согласился снизить требуемую сумму до 50 тысяч манатов.

Аслан Джахангиров сразу же позвонил брату и тот наутро принес в МНБ 50 тысяч манатов. Так он купил освобождение брата.

У Адиля Исмаилова, адвоката генерала Субахира Гурбанова, имя которого упоминается в иске потерпевшего, возник к потерпевшему ряд вопросов. Защитника особенно интересовало, почему Аслан Джаханигров попросил привезти бриллианты стоимостью 100 тысяч долларов незнакомого ему до того Эльхана Гусейнова и даже не стал встречать его в аэропорту.

Гусейнов ответил, что не видел необходимости встречать курьера в аэропорту, потому как тот сразу по прибытии должен был передать камни «монополистам», а на следующий день Джахангиров предполагал забрать их (о том, кто такие эти «монополисты», несколько ниже - Ред.)

Однако адвокат счел, что потерпевший лжет. В качестве доказательства А.Исмаилов представил суду распечатку его телефонных разговоров в феврале 2014 года, то есть за месяц до описываемых событий, из которой видно, что Джахангиров неоднократно звонил Гусейнову. Защитник отметил, что это отражено и в материалах уголовного дела. И это значит, что Джахангиров и Гусейнов были знакомы задолго до встречи в Дубае.

Поразмыслив, потерпевший неожиданно пообещал честно рассказать, «как все было на самом деле». Повторив, что торговал золотыми изделиями в ТЦ «Лачын», Джахангиров добавил, что поскольку не имел собственного авто, подрядил на свои поездки таксиста Эльхана Гусейнова. К тому же Гусейнов также приторговывал помаленьку, привозя из Дубая телевизоры и другую бытовую технику.

Вот Джахангиров и предложил ему как-то съездить в ОАЭ вместе и привезти оттуда бриллианты. За это он обещал оплатить дорожные расходы таксиста.

На вопрос адвокатов обвиняемых, почему А.Джахангиров не стал сам везти драгоценные камни, он резонно заметил, что таможенники знали его как торговца золотом и проверяли более тщательно, а потому он опасался, что ввоз такого количества бриллиантов не останется незамеченным.

«Я докажу, что водитель такси был личным курьером Аслана Джахангирова», - подал на это заявление из зала суда реплику Адиль Гусейнов, но потерпевший никак не отреагировал.

В завершение своего выступления Аслан Джахангиров потребовал, чтобы обвиняемые компенсировали конфискованные у него бриллианты и полученные путем вымогательства 50 тысяч манатов 100 тысячами долларов.

Следом за трибуну встал потерпевший Эльхан Гусейнов, тот самый доставщик бриллиантов. Сообщив, что долгие годы работал таксистом у ТЦ «Лачын» и Джахангиров был его постоянным клиентом, Гусейнов не скрыл, что несколько раз привозил из Дубая бытовую технику и продавал ее в том же торговом центре.

Предложение Джахангирова отправиться за его счет в Дубай и привезти бриллианты показалось ему заманчивым. В Дубае он получил бриллианты, которые были расфасованы по 7-8 маленьким запечатанным целлофановым пакетам.

«Я перевязал их скотчем, чтобы уменьшить объем, и спрятал за брючным ремнем. В Баку без проблем прошел таможню, и никто меня не остановил. Но вот когда подошел к своей оставленной в аэропорту машине, меня окружили 7-8 человек. Один из них представился Физули Алиевым и предложил в служебном автомобиле проехать в МНБ», - рассказал потерпевший.

«Тебе названивает Аслан, почему ты не отвечаешь?», - спросил у Э.Гусейнова по дороге Физули Алиев. И потерпевший понял, что их телефоны прослушиваются. Как стало известно позже, МНБ предприняло прослушку телефонов А.Джахангирова и Э.Гусейнова за месяц до их задержания.

Физули Алиев со своего телефона набрал номер Джахангирова и потребовал, чтобы Гусейнов вызвал своего приятеля в МНБ. Ну, а дальнейшее происходило в соответствии с показаниями Джахангирова: потребовали деньги, пришел брат торговца золотом с 50 тысячами манатов, и их отпустили. Гусейнов при этом был вдвойне рад, так как бытовую технику, что он тоже захватил из Дубая, ему вернули.

То есть никакого ущерба Э.Гусейнов, в принципе, не понес. И один из адвокатов задал резонный вопрос, почему в таком случае он считает себя потерпевшим.

«Дело в том, - признался Э.Гусейнов, - что я недавно перенес операцию на сердце. Потратил на это почти пять тысяч манатов. Вероятно, что все случилось из-за стресса, связанного с задержанием спецорганами. Потому и считаю себя потерпевшим и требую компенсации 4500 манатов. Я пережил сильнейший стресс, потому и считаю себя потерпевшим».

Напомним, что рассматриваемые события происходили в марте 2014 года.

За разъяснениями по показаниям Э.Гусейнова к нему обратился судья Габиб Гасанов.

«Все мы знаем, что независимо от возраста, занимаемой должности и социального статуса всех в аэропорту при проверке просят снять брючные ремни. А ты говоришь, что пронес бриллианты стоимостью 100 тысяч долларов в ремне. Как это возможно? Расскажи-ка нам, как ты провез бриллианты через границу», - потребовал судья.

«Ну, не в ремне они были, а на мне», - вновь признался потерпевший.

«Где конкретно?», - спросил судья.

Вопрос вызвал оживление и смех в зале.

И Гусейнов начистоту выложил, что после задержания сотрудники МНБ отвели его в туалет, чтобы он избавился от бриллиантов, которые провозил в собственном пищеварительном тракте…

Затем показания дал свидетель Эльчин Джахангиров. Он рассказал, что в день, когда его брата Аслана Джахангирова задержали сотрудники МНБ, он находился в Стамбуле.

«Когда звонил брат, я уже поднимался в Стамбуле по трапу самолета, так что через несколько часов был в Баку и сразу отправился в МНБ. Там мне сказали, что если я не принесу 50 тысяч манатов, Аслана арестуют надолго. Срочно собрал требуемую сумму у друзей и знакомых и принес в МНБ», - заявил свидетель.

В МНБ Эльчина Джахангирова встретили эмэнбешники Заур Мамедов и Натик Алиев и отвели его в часто упоминаемое на данном процессе кафе «Султан», что рядом с МНБ. Там был обедающий Физули Алиев, которому свидетель и вручил 50 тысяч.

Правда, несмотря на усилия адвокатов выпытать, у кого Эльчин Джахангиров так быстро раздобыл такую крупную сумму, свидетель никого не назвал, заявив, что по прошествии времени не помнит.

«Странно, имена сотрудников МНБ, которых вы видели лишь раз в жизни, помните, а друзей, помогавших вам с деньгами – забыли», - усмехнулся адвокат А.Исмаилов.

Далее суд перешел к рассмотрению эпизода, связанного с потерпевшим Шахином Мамедовым.

Ш.Мамедов сообщил, что в один из дней 2014 года, в то время как он вместе со своим компаньоном Рамином Бабаевым ехал из Мардакяна в Забрат, их задержали и изъяли бриллианты стоимостью 20 тысяч манатов. В МНБ, куда их привезли, всё тот же сотрудник Физули Алиев предложил ему принести 30 тысяч манатов, иначе он будет арестован.

Мамедов, не выдержав угроз сотрудников МНБ, написал объяснительную, а вот его компаньон Рамин Бабаев отказался, за что был жестоко избит Зауром Мамедовым и Натиком Алиевым.

Показательно, что как в МНБ, так в дальнейшем и на следствии по рассматриваемому делу, потерпевший признался, что они с компаньоном купили бриллианты у неких Эмина и Ильгара, однако следствие не установило личности этих торговцев и они не были привлечены к следствию. Теперь адвокаты обвиняемых дружно заявили, что этих людей вообще не существует, иначе пусть потерпевшие их найдут.

Описывая обязательные условия контрабандной доставки в Азербайджан золота и бриллиантов, потерпевший Шахин Мамедов уточнил, какое место в этом бизнесе отводится так называемым «монополистам», которых возглавляет Фуад Азизов.

Оказывается, все доставляемое в Баку золото в слитках, ювелирные изделия и драгоценные камни торговцы сдают в бакинском аэропорту «человеку в костюме», который всегда стоит рядом с таможенным постом. Это и есть «монополист».

После этого «монополисты» взвешивают золото и камни, затем выдают торговцам чек, по которому на следующий день они могут забрать свой товар в офисе, расположенном у станции метро «Хатаи». Однако ввезенные драгоценности можно получить лишь после выплаты 12% их стоимости. И никакой официальной документации на все эти дорогостоящие операции не ведется.

Отметим, что согласно действующему законодательству, при ввозе в Азербайджан ювелирных изделий и драгоценных камней, пошлина составляет 36% от стоимости ввезенного товара.

К слову, адвокаты выступили с ходатайством, чтобы прокуроры и судья провели расследование в отношении этих «монополистов», поскольку их деятельность, несомненно, наносит внушительный материальный ущерб государству. Однако потерпевшие сообщили, что совсем недавно «монополисты» свернули свою деятельность.

Затем выступил обвиняемый Заур Мамедов, пожаловавшийся на следователя Орхана Бабаева, который сфальсифицировал его показания на следствии и даже добавил к ним несколько лишних листов текста.

«Обратите внимание, на последних двух листах нет моей подписи. И именно там изложено то, что я не говорил. А потом на основании этого текста мне предъявили обвинение и арестовали», - возмущался обвиняемый.

З.Мамедов попросил суд рассмотреть ходатайство об изъятии из материалов двух сфальсифицированных листов.

Суд рассмотрит это ходатайство на очередном заседании.

В конце заседания адвокаты обвиняемых заявили, что потерпевшие открыто признались в том, что занимались контрабандой, и потребовали возбудить против них уголовные дела.

А один из защитников даже высказал предположение, что возможно, потерпевшим простят их преступления ввиду того, что они дали обширные показания против обвиняемых.

Судебная коллегия отказалась удовлетворить эти ходатайства адвокатов обвиняемых.

Очередное заседание суда состоится 4 апреля.