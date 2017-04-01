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«Азеришыг» опровергает: Геранбой не оставался без света

 

Информация о том, что накануне вечером 15 сел в Геранбойском районе остались без света, не соответствует действительности. Об этом haqqin.az заявил глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев.

Напомним, что накануне ряд СМИ сообщили о том, что сильный ветер в Геранбое повалил столбы линий электропередач, в результате чего обесточены оказались 15 сел.

«Как в праздничные дни, так и вчера сотрудники «Азеришыг» дежурили 24 часа. Информация о том, что 15 сел в Геранбое остались без света, не соответствует действительности. Сильный ветер хоть и создал незначительные проблемы в районах, но все они были устранены оперативным вмешательством сотрудников «Азеришыг». Сейчас обеспечена бесперебойная подача электроэнергии на территории всей страны. Распространение недостоверной информации наводит тень на сотрудников «Азеришыг», которые работают круглые сутки», - сказал он.

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